Uomo nudo in Piazza della Signoria a Firenze | daspo urbano di due anni

Un uomo nudo e con scritto sul corpo “censurato” si è arrampica to sulla statua di Ercole e Caco sull'arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della ...

Avrà l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, una volta a settimana. È questa la misura adottata dal tribunale di Firenze per Vaclav ...

Vaclav Pisvejc , nato a Praga il 30 dicembre 1967, è noto come artista, guastatore e imbrattatore seriale, conosciuto nelle ultime ore come ...

DASPO urbano) nei confronti Pisvejc Vaclav, l’uomo che, domenica 24 settembre 2023, si era arrampicato completamente nudo sulla statua di Ercole e Caco di Baccio Bandinelli, in piazza della Signoria.Alla fine per Pisvejc Vaclav, l'uomo che domenica scorsa si era arrampicato sull’Ercole e Caco di Baccio Bandinelli, uno dei più celebri gruppi scultorei della città, in piazza della Signoria, è ...