Uomini e donne news | Cristian Forti | la sua ricerca d’amore e la smentita delle voci

(Di martedì 26 settembre 2023) Il giovane tronista di, si è confidato su cosa sta cercando in una relazione e ha svelato dettagli sulla sua vita sentimentale.è determinato a trovare non solo una donna bella, ma anche interessante. Questa dichiarazione arriva dopo una relazione durata otto anni, terminata solo sei mesi fa. Sembra che il protagonista del trono classico, abbia bisogno di una connessione profonda per potersi aprire completamente e fidarsi di chi ha di fronte. E c’è un dolce aneddoto: la sua nonna ha pianto di gioia quando ha saputo della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. LadiNelle scorse settimane,è stato al ...