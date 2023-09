Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 26 09 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 settembre 2023) Le aspettative sul Trono classico dierano già basse di loro, ma la combinazione urticante che è questo doppio trono maschile non riesco nemmeno a spiegarvela. Non solo l’età media è tale che ai tronisti probabilmente ancora non spunta manco la barba e le corteggiatrici hanno appena finito di posare in libreria la tesina, ma poi ce ne fosse uno simpatico nel trio che sta caratterizzando queste prime puntate! Cristian Forti al momento sembra il classico ‘sono buono, sono bravo, nel tempo libero sfamo i poveri‘, il classico romanaccio che ‘er core nun d’addestra‘ (dovete essere vecchi per cogliere l’accurata reference) e dietro il quale potrebbe nascondersi l’ennesimo, enorme, pataccone. Brando CognomeCheDevoCopincollareDaGoogleMaMiScoccio ha una PREOCCUPANTE somiglianza con Andrea Damante, cioè se voi chiudeste gli occhi e la sua voce ...