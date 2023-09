Università e trasloco uffici | Festa | “I dipendenti pensassero a lavorare”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ conto alla rovescia per l’inizio del Primo Corso Universitario al Comune di Avellino. Nelle scorse ore la Cisal in una nota ha sottolineato tutte le criticità. All’indomani della nota, il sindaco Gianlucaha fatto il punto: “Innanzitutto mi preme sottolineare che c’è grande soddisfazione, anche tanto orgoglio rispetto alla partenza di questi corsi universitari – dice– Ricordo che qualcuno aveva sottovalutato questa notizia, dopo la presentazione con il Magnifico rettore dell’degli studi di Salerno, Vincenzo Loia. Senza dimenticare che Avellino era l’unico capoluogo della regione Campania privo di corsi universitari – afferma – Oggi colmiamo questo gap, quindi con grande felicità posso affermare, che questa è un grossa operazione messa in campo da questa amministrazione. Per quanto ...