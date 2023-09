Un’Estate Fa | la serie tv Sky con Lino Guanciale che rimanda a Twin Peaks tra thriller e mistero

(Di martedì 26 settembre 2023)Fa, la nuovatv Sky che vedremo ad ottobre, ha tutti gli elementi per catturare l’attenzione del suo pubblico. Si parte con l’effetto nostalgia. E’ il giugno 1990, ci sono i Mondiali di Calcio, il campeggio con gli amici, gli amori estivi, i falò in spiaggia. E ancora le cabine telefoniche, le infinite partite a carte, le sfide a calciobalilla. Poi, una ragazza scompare. Niente sarà più come prima.Fa, presentata a Roma in presenza del cast, Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l’Italia, Nicola e Marco De Angelis, co-CEO di Fabula Pictures, l’head-writer dellaValerio Cilio e i registi Davide Marengo e Marta Savina, è un progetto davvero ambizioso. La complessità del racconto sta nel mescolare diversi generi: dal, al, alla commedia e ...

In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 ottobre Un mistero che si dipana fra il 1990 e il presente, ma anche amicizia, leggerezza e ...

Un'estate fa, dal 6 ottobre nuova serie Sky Original con Lino Guanciale e Filippo Scotti Sky Tg24