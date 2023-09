Una sentenza in difesa dei diritti dei precari | tutti i figli sono uguali

Leggi su lortica

(Di martedì 26 settembre 2023) Il giudice del lavoro di Arezzo accoglie il ricorso di un lavoratore in somministrazione sulle borse di studio per lee Non cidi seria A edi serie B. Quelli dei lavoratori “in somministrazione” hanno gli stessidi quelli dei dipendenti. Questa ladel giudice del lavoro di Arezzo che ha accolto il ricorso di un lavoratore contro l’agenzia di somministrazione Randstad da cui dipende e l’impresa dove presta la sua attività, la ABB E-MOBILITY. “Il lavoratore – ricorda Luca Innocenti del Nidil Cgil – aveva chiesto il riconoscimento delle borse di studio per le sue duee. L’azienda aveva formalmente riconosciuto questo diritto ma la sua corresponsione si era poi bloccata a causa della mancanza del requisito della dipendenza ...