Una sentenza in difesa dei diritti dei precari | tutti i figli sono uguali

(Di martedì 26 settembre 2023) Il giudice del lavoro di Arezzo accoglie il ricorso di un lavoratore in somministrazione sulle borse di studio per lee Non cidi seria A edi serie B. Quelli dei lavoratori “in somministrazione” hanno gli stessidi quelli dei dipendenti. Questa ladel giudice del lavoro di Arezzo che ha accolto il ricorso di un lavoratore contro l’agenzia di somministrazione Randstad da cui dipende e l’impresa dove presta la sua attività, la ABB E-MOBILITY. “Il lavoratore – ricorda Luca Innocenti del Nidil Cgil – aveva chiesto il riconoscimento delle borse di studio per le sue duee. L’azienda aveva formalmente riconosciuto questo diritto ma la sua corresponsione si era poi bloccata a causa della mancanza del requisito della dipendenza ...

Uno stupro non fermerà l’esultanza sotto la curva. Quella di Manolo Portanova , ex calciatore del Genoa ora in prestito alla Reggiana, condannato in ...

Il giudice del lavoro di Arezzo accoglie il ricorso di un lavoratore in somministrazione sulle borse di studio per le figli e Non ci sono figli di ...

Laè arrivata in un momento storico in cui il Cremlino ha deciso di definire 'estremiste' ... 'Mi sento comerock star stanca sull'orlo della depressione - ha scritto sul suo profilo ...Vessazioni e sopraffazioni che hanno portato il Tribunale della città a emetteredi condanna nei confronti dell'ex compagno, un 68enne. Due anni per maltrattamenti, è la condanna emessa ...

Strage di Bologna: confermato in appello l'ergastolo per l'ex Nar Cavallini RaiNews

La battaglia giudiziaria per la verità: "Così si elimina la pista ... il Resto del Carlino

Ergastolo anche in appello. Ed è il nono per l’ex Nar Gilberto Cavallini. In assise la condanna era stata per strage comune. La testimonianza di Bellini ...Dal 2021 la celebre scogliera siciliana era divisa fra il comune di Realmonte e un privato, che ora ha deciso di cedere la sua parte gratuitamente ...