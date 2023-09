La "zuppa di pesce" èpietanza che celebra la tradizione dellanella zona. Questa zuppa è preparata convarietà di specie, come pesce spada, orata e triglie, cotti in un brodo ricco a ...... e nasce come centro culturale galleggiante per diffonderemaggiore sensibilità sul tema della acquacoltura e in particolare sulladei salmoni. Voluto da Eide Fjordbruk, il primo e unico ...

Una pesca per il papà separato, la pubblicità Esselunga che sta facendo discutere Vanity Fair Italia

Esselunga e lo spot «La pesca»: un cortometraggio per raccontare che «n on c’è una spesa che non sia... Corriere della Sera

La messa in onda dell’ultimo spot dei supermercati dei Caprotti sta facendo discutere: il filmato, dal titolo La pesca, dura due minuti, e utilizza il linguaggio del cinema per raccontare la vicenda ...Sabato 23 e domenica 24 a Corbara si è tenuto il CIS (Campionato Italiano a squadre), la massima espressione per ...