“Un mostro” Violenta e tortura cani | l’orrore dell’esperto di animali e protagonista di programmi tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Si filmava mentreva evain un container che chiamava la sua “stanza delle torture”, poi ha condiviso il filmato online. L’uomo, esperto dianche in tv di documentari e trasmissioni, ha iniziato i suoi abusi nel 2014 e hato eto più di 42che chiamava “fott*** giocattoli” all’interno di un container dotato di telecamere fino al suo arresto. Lo zoologo, sposato e con figli, ha nascosto per anni alla moglie Erin la sua doppia vita. L’uomo ha iniziato ad abusare sessualmente dei suoi pastori svizzeri, Ursa e Bolt, nel 2014 e ha continuato a farlo per quasi un decennio, ha spiegato ieri il tribunale che lo ha condannato di oltre 40 capi di imputazione di crudeltà sugli ...