Un difetto Inter | ora è allarme-Arnautovic | quanto resta fuori

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) L'- e tutti gli esperti che pensavano fosse perfetta - scopre che la coperta è corta. In società erano consapevoli del rischio, solo si auguravano che non colpisse il reparto meno strutturato, l'attacco.ha infatti rimediato «una distrazione di media entità al bicipite femorale della coscia sinistra», verrà rivalutato nelle prossime settimane ma è chiaro che lo stop, tra riposo e recupero, sia di almeno un mese e mezzo. Probabilmente due pieni. Vuol dire perdere uno dei quattro attaccanti a disposizione per ben dieci partite: Sassuolo (domani alle 20.45, diretta Dazn), Salernitana, Bologna, Torino, Roma, Atalanta e Frosinone in Serie A più il Benfica e il doppio confronto col Salisburgo in Champions. Il fatto che ci siano pochi scontri diretti è irrilevante: il problema, infatti, è che Inzaghi non potrà contare sulle consuete rotazioni ...