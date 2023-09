Ultime Notizie Roma del 26-09-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno un’apertura all’ultimo saluto in forma Laica il funerale di Stato oggi in mattinata per il presidente emerito Giorgio Napolitano è morto venerdì scorso a 98 anni le tecniche sono state trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 è un maxischermo È stato allestito davanti alla colonna Palace Hotel in piazza Montecitorio il perimetro di Napolitano è arrivato poco dopo le 11:30 prende gli onori militari sulle note dell’inno di Mameli uno schieramento interforze poi all’interno del palazzo reparto di Corazzieri Successivamente in ferie ti racconto in transatlantico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è dalle autorità istituzionali italiani e stranieri accompagnato dai familiari è stato condotto nella sala dei ministri per ricevere l’omaggio ...