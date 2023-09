Ultime Notizie Roma del 26-09-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per la violenza nei confronti delle tue cuginette del Parco Verde di Caivano in provincia di Napoli Carabinieri hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare a carico di 9 persone 7 minori due maggiorenni due q di 10-12 anni secondo la ricostruzione degli inquirenti furono portati all’interno di un centro sportivo abbandonato il delfinia dove sono ora iniziati i lavori di ristrutturazione per il suo completamento entro la Primavera del 24 e violentata da un gruppo di giovani ma quello sarebbe stato solo uno degli episodi di violenza che si sarebbero ripetuti a lungo nel tempo alla Svolta di oggi si è arrivati anche dopo il sequestro di diversi telefoni indagati le indagini dei Carabinieri sono partite nel luglio scorso dalla denuncia del fratello di una ...