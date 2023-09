Ultime Notizie Roma del 26-09-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023)dailynews radiogiornale martedì 26 settembre Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio il Consiglio dei Ministri su proposta del presidente Giorgia Meloni del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto a tutela del risparmio Si prorogano anche per il Quarto trimestre 2020 3 fino al 31 dicembre la riduzione delle bollette del elettrica del gas a favore di nuclei familiari economicamente più disagiati ho con componenti in condizioni di salute grave In modo tale che livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica del 15% sul gas attualmente praticata l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni ...