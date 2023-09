Uefa | accuse sugli incidenti nella finale di Champions del 2022 | “Fornite prove false”

(Di martedì 26 settembre 2023) Laè stata accusata di aver presentato“completamentepropria inchiesta indipendenteche si registraronodiLeague deltra Real Madrid e Liverpool. Le, riportate dal Guardian, sono state mosse dall’allora direttrice operativa della, Sharon Burkhalter-Lau, una specialista in gestione degli eventi. Secondo la commissione d’inchiesta interna fu lei la responsabile dei disordini e del caos che si verificò prima delladel 28 maggio allo Stade de France per “aver emarginato l’unità di sicurezza”. Nelle note inviate al segretario generale della, Theodore Theodoridis, ...

Quella sera - ha stabilito la stessa inchiesta- è stato solo un caso che non sia morto nessuno. Le- spiega il Guardian - sono state avanzate dall'allora direttore operativo della, ......- Nahyan and Manchester City's Emirati owner Sheikh Mansour bin Zayed al - Nahyan attend the... relativa alle 115relative a una serie di presunte violazioni delle regole finanziarie tra il ...

Aleksandar Ceferin, numero uno dell'Uefa, è finito sotto accusa per la gestione della finale di Champions League 2022 a Parigi tra Liverpool e Real Madrid, ...L'ex direttrice delle operazioni contesta le conclusioni dell'inchiesta interna sul caos che ha preceduto la finale di Champions 2022 e pone l'accento sull'operato di Zeljko Pavlica, responsabile dell ...