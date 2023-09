Ue | ‘X è la piattaforma online con più disinformazione’

(Di martedì 26 settembre 2023) BRUXELLES – “X, l’ex Twitter, che non è più soggetto al codice, è lacon il maggior numero di post con informazione scorretta o disinformazione”. E “gli attori della disinformazione hanno significativamente più follower rispetto a quanto tendano ad avere le loro controparti di non disinformazione”. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova, anticipando i contenuti del rapporto sulle principali piattaformein merito agli impegni sul codice di condotta contro la disinformazione. “Non sono stata felice quando Twitter ha abbandonato il codice di condotta”, ha anche segnalato Jourova. L'articolo L'Opinionista.

Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea, ha parlato di X e di disinformazione. Non c'è pace per il social network acquistato da Elon Musk. Twitter si è ormai trasformato in X, ma è ...La propaganda e la disinformazione russa sono ancora molto presenti sulle piattaforme online ed è il modo in cui combatte il Cremlino. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione Ue Vera Jourova