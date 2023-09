Ucraina | Russia nega morte ammiraglio Sokolov | diffuso video con Shoigu

(Di martedì 26 settembre 2023) Mosca, 26 set. (Adnkronos) - E' vivo l'russo Viktor, il comandante della Flotta russa nel Mar Nero dato per morto dagli ucraini nel bombardamento della base a Sebastopoli. Lo scrive l'agenzia di stampa Ria Novosti, che hauncon le immagini di una riunione al ministero della Difesa presieduta da Sergeialla quale è presente il comandante della Flotta. dal Cremlino. "Non ci sono state informazioni da parte del ministero della Difesa. Rientra tutto nella loro sfera di competenza e noi non abbiamo nulla da dichiarare", ha detto il portavoce Dmitry Peskov in dichiarazioni rilanciate dalla Cnn. Il ministero della Difesa di Mosca ha pubblicato un filmato in cui un uomo che somiglia asembra partecipare inconferenza alla ...

Una cyberwar è, per sua natura, ibrida. Non segue dinamiche precostituite e vede il suo mirino spostarsi da un obiettivo all’altro, con fasi che si ...

In questi ultimi anni di difficoltà con la pandemia prima e il conflitto poi, il Made in Italy ha trovato nei mercati tradizionali un rifugio. Il proseguimento dell'incertezza ...

Milano, 26 set. (askanews) – “Due ore di colloquio, dalle 15 alle 17 di ieri” con il Papa per Leonid Sevastianov, capo dei “Vecchi credenti” in Russia e interlocutore russo del Papa. Lo riferisce lo s ...Nessuna reazione da Pechino dopo che la Guardia costiera filippina ha rimosso la barriera galleggiante installata dalla Cina per bloccare i pescatori di Manila in un’area contesa del Mar Cinese ...