Ucraina | Russia nega morte ammiraglio Sokolov | diffuso video con Shoigu

L'avvertimento del Cremlino dopo l'arrivo dei carri armati Usa a Kiev. Come saranno usate le nuove armi I carri armati americani Abrams consegnati ...

(Adnkronos) – E' vivo l' ammiraglio russo Viktor Sokolov , il comandante della Flotta russa nel Mar Nero dato per morto dagli ucraini nel ...

Una cyberwar è, per sua natura, ibrida. Non segue dinamiche precostituite e vede il suo mirino spostarsi da un obiettivo all’altro, con fasi che si ...

Parole durissime: gli occupanti russi hanno torturato gli ucraini in modo così brutale che alcuni sono morti, non solo: hanno costretto le famiglie ...