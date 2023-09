Ucraina-Russia | la minaccia di Mosca | “Tank Abrams bruceranno”

(Di martedì 26 settembre 2023) L'avvertimento del Cremlino dopo l'arrivo dei carri armati Usa a Kiev. Come saranno usate le nuove armi I carri armati americaniconsegnati all’”. E’ laarrivata dal Cremlino, secondo cui il loro arrivo sul campo di battaglia “non cambierà i rapporti di forza”. “I carri armatisono armi serie”, ha detto il portavoce Dmitri Peskov, ma “”. “Niente di tutto questo può in alcun modo influenzare l’essenza dell’operazione militare speciale”, né “il suo esito”, ha poi affermato Peskov, aggiungendo che nessuna arma può “cambiare i rapporti di forza sul campo di battaglia”. Il portavoce ha poi denunciato che con queste nuove forniture “gli americani continuano ad aumentare il loro coinvolgimento”. Glipotrebbero essere ...

Parole durissime: gli occupanti russi hanno tortura to gli ucraini in modo così brutale che alcuni sono morti, non solo: hanno costretto le famiglie ...

Una cyberwar è, per sua natura, ibrida. Non segue dinamiche precostituite e vede il suo mirino spostarsi da un obiettivo all’altro, con fasi che si ...

Kiev e gli Abrams: come potrebbero essere usati Gli Abrams potrebbero essere utilizzati per riconquistare il territorio controllato dai russi nelle regioni orientali e meridionali dell', dove ......dell'da parte delle multinazionali che trarranno profitto da una guerra che gli Stati Uniti e l'hanno deliberatamente provocato come parte di un piano per indebolire la. I ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kiev: “Colpito il quartier generale russo a Kherson”. Il Cremlino diffonde un ... la Repubblica

La Russia attacca ancora i porti del grano e diffonde un video di Solokov in riunione con la Difesa - Kiev: incendio nel distretto di Bakhmut, soccorritori presi di mira dal fuoco russo - Kiev: incendio nel distretto di Bakhmut, soccorritori presi di mira dal fuoco russ RaiNews

Il Cremlino smentisce la morte del comandante della flotta russa del Mar Nero. Kiev: colpito il comando russo a Kherson, morti 8 ufficiali ...