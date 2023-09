Ucraina | Mosca | ' respinti 2 attacchi di Kiev in direzione di Zaporozhzhia'

Che la cultura della menzogna tra i militari e i politici russi sia stata per il Cremlino il principale ostacolo nella guerra in Ucraina lo si è ...

...nel conflitto controè sempre stato totale e ben ribadito a ogni occasione utile . Così è stato anche per l' invio di armi , in pieno scontro ad esempio con i Cinque Stelle LA GUERRA IN:......nel conflitto controè sempre stato totale e ben ribadito a ogni occasione utile . Così è stato anche per l' invio di armi , in pieno scontro ad esempio con i Cinque Stelle LA GUERRA IN:...

Gli ultranazionalisti russi denunciano le “menzogne” di Mosca sull’Ucraina: i blogger di… Il Fatto Quotidiano

Guerra Ucraina, Sokolov riappare in un video a Mosca, è ancora vivo Kherson, colpito quartier generale russo: otto ... ilmessaggero.it

(Adnkronos) – È passato un anno da quando una serie di esplosioni sottomarine danneggiarono gravemente i gasdotti Nord Stream 1 e 2, acuendo le tensioni geopolitiche già forti per l’invasione dell’Ucr ...Uno degli elementi che con costanza caratterizzano la guerra in Ucraina è, senza dubbio, l'uso dei droni. I velivoli a pilotaggio remoto ...