Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023), 26 set. (Adnkronos) - Asono rimaste poche opzioni se non lodiretto con la. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrysu Telegram, precisando che "sembra che alla Russia siano rimaste sempre meno scelte se non quella di impegnarsi in un conflitto di terra diretto con la, che si è trasformata in un'apertamentesimile all'Asse di Hitler, solo di dimensioni maggiori".ha elencato diversi eventi che rendono più probabile unodiretto tra Russia e, fra i quali la consegna di carri armati Abrams di fabbricazione statunitense, la promessa di inviare Atacms a lungo raggio ine i ...