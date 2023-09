Ucraina | enigma Nord Stream | a un anno dalle esplosioni è ancora mistero

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) Le indagini di tre Paesi htentato, finora senza successo, di ricomporre il puzzle di questo thriller nel Mar Baltico È passato unda quando una serie disottomarine danneggiarono gravemente i gasdotti1 e 2, acuendo le tensioni geopolitiche già forti per l’invasione dell’. Le indagini di tre Paesi htentato, finora senza successo, di ricomporre il puzzle di questo thriller nel Mar Baltico, in un contesto in cui tutte le parti in conflitto – vale a Mosca e Kiev – sembravano avere un movente o avrebbero potuto trarre vantaggio dall’accaduto. Il sabotaggio ad oggi rimane un. Il 26 settembre del 2022 al largo dell’isola danese di Bornholm si verificarono quattro enormi fughe di gas, precedute da ...