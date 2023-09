Ucraina | “Comandante russo flotta Mar Nero ucciso in attacco Sebastopoli”

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – “Dopo l’al quartier generale delladel Mardella Federazione Russa a, 34 ufficiali sono morti, tra cui il, il vice ammiraglio Viktor Sokolov. Altri 105 occupanti sono rimasti feriti. L’edificio del quartier generale non può essere ripristinato”. Lo rende noto Rbc-, citando le forze speciali di Kiev. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

(Adnkronos) – La strategia della Russia sul campo di battaglia non avrebbe più segreti per l’ Ucraina . A rendere noti tutti i segreti di Mosca ...

Guerra senza fine: Il comandante del 247mo reggimento russo d'assalto aereo Vasily Popov è stato ucciso in combattimento in Ucraina , nell'area di ...

Le forze ucraine hanno riferito che l’ammiraglio Viktor Sokolov è stato ucciso in Crimea lo scorso venerdì, insieme ad altri 24 ufficiali russi. Il ...

Le forze ucraine hanno riferito che l’ammiraglio Viktor Sokolov è stato ucciso in Crimea lo scorso venerdì, insieme ad altri 24 ufficiali russi. Il ...

25 set 15:08 I carri armati Abrams di fabbricazione Usa arrivati in Ucraina Zelensky ha annuncia to che i carri armati Abrams di fabbricazione ...

Era nell'aria. Su Wikipedia qualcuno aveva segnato come morto ildella flotta russa del Mar Nero , l'ammiraglio Viktor Sokolov , già all'indomani dell'attacco ucraino a Sebastopoli. Ora la conferma da parte del comando delle Operazioni Speciali. Non solo....menziona che Putin ha riconosciuto per la prima volta l'inizio della controffensivail 9 ... Morto ildella flotta russa del Mar Nero Viktor Sokolov

Zelensky: arrivati carri armati Usa Abrams. Morto comandante della flotta russa in Mar Nero, Sokolov - Zuppi: trovare vie di pace nella giustizia - Zuppi: trovare vie di pace nella giustizia RaiNews

Guerra Ucraina, morto il comandante della flotta russa del Mar Nero Viktor Sokolov Sky Tg24

tra cui il comandante della flotta, l’ammiraglio Viktor Sokolov, oltre a ferire 105 persone. Mosca per ora non si esprime, ma se la notizia di parte ucraina dovesse essere confermata sarebbe davvero ...Serve una svolta sulla guerra, a tutti i costi. Vladimir Putin, ha dato al suo ministro della Difesa Sergei Shoigu fino a ottobre per fermare la ...