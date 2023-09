(Di martedì 26 settembre 2023) Il presidente Zelensky ha annunciato ieri l'arrivo dei tank statunitensi. Ma il loro utilizzo potrebbe non essere immediato

Le truppe ucraine verso la Crimea per liberarla. A fare riferimento a un'intercettazione di un soldato russo , che esprime terrore rispetto a quella ...

21 set 08:53 Secondo attacco russo su Kherson: uccisa un'anziana Una donna di 81 anni è morta questa mattina in un secondo attacco russo sulla città ...

Il presidente Usa Joe Biden ha reso noto che i primi carri armati Abrams arriveranno in Ucraina la prossima settimana The post Ucraina , arrivano i ...

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ...

Era nell'aria. Su Wikipedia qualcuno aveva segnato come morto il comandante della flotta russa del Mar Nero , l'ammiraglio Viktor Sokolov , già all'indomani dell'attacco ucraino a Sebastopoli. Ora la ...... fermare l'avanzatae far sì che le forze russe riprendano l'iniziativa per lanciare un'... Questi sono solo i suoi insuccessi più eclatanti, ma dagli uomini schierati al fronte...

Ucraina, arrivano i carri armati Abrams: cosa cambia sul campo di battaglia WIRED Italia

Lo ha annunciato lunedì 25 settembre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al momento non si conosce il numero dei tank arrivati, ma qualche giorno fa Politico localizzava una decina di Abrams in ...