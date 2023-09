Due persone sono rimaste ferite la notte scorsa durante un altro attacco delle forze russe contro l'infrastruttura portuale della regione di Odessa dopo quello della notte tra domenica e lunedì, che ...In spalla spazio alla guerra in('Kiev annuncia: ucciso in un raid il comandante della ... 'Il Pnrral palo, tagliati tredici progetti', si legge subito accanto. 'Ocasio scarica Musk' ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kiev: “Nell'attacco ucraino ... la Repubblica

Ucraina: ancora bombe russe su Odessa, 2 feriti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

L’uccisione di Sokolov non è ancora stata confermata dalla Russia, ma se la notizia fosse vera sarebbe un successo importante per l’Ucraina: anzitutto perché dimostrerebbe che l’esercito ucraino ha ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 26 settembre: bombe durante la notte su Kherson, Kryvyi Rih e Odessa ...