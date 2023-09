Tuttosport – altra tripletta con il Milan Primavera

Leggi su justcalcio

(Di martedì 26 settembre 2023) 2023-09-26 19:43:58 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: “Il talento è scintilla; il genio, fiamma”. La fiamma in questione è quella di Francesco Camarda, che si abbina bene cole il Diavolo. Lui è ‘indiavolato’ in questo inizio di stagione con lapur giocando tre anni sotto età. Classe 2008, ma poco importa perché in campo lui fa già cose da grandi, come segnare gol a ripetizione. Sin dal suo approdo nel settore giovanile ha fatto intravdere qualità fuori dal comune sotto porta. Ormai i conti delle sue reti si sono perse: oltre le 300 marcature con la maglia rossonera ed è stato questo che ha spinto la società a fargli farlo non uno ma ben tre step in avanti. Per capire la sua efficacia, o per averne la conferma, basta dare un rapido sguardo ai suoi numeri: 6 partite con la squadra di ...