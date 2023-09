Turista ferita durante l’escursione sul Sentiero degli Dei | ricoverata al Ruggi

anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ...anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ...

Cade durante escursione in Ogliastra, ferita una turista romana Agenzia ANSA

Perde il controllo della bicicletta e finisce fuori strada: ferita una ... La Gazzetta del Serchio

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto oggi, 26 settembre, su richiesta della centrale operativa 118 per una turista canadese infortunatasi sul Sentiero degli Dei. La donna, cl ...Una postazione di primo soccorso all'imbocco del Sentiero degli Dei, lo spettacolare percorso celebrato da Giustino Fortunato e teatro troppo spesso di incidenti alcuni dei quali ...