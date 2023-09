Turchia | clausola speciale nel contratto di Montella

... secondo Fanatik , sarebbe prevista unaspeciale: la Federcalcio ha chiesto all'ex Aeroplanino di vivere in; i viaggi all'estero dell'allenatore saranno soggetti ad autorizzazione e ...Così come è già successo con ladi Erdogan e con la Libia delle milizie, l'UE, per cercare ... al di là della consueta formula nel testo che ormai risuona più come un vuotastilistica, ...

Fanatik - Clausola speciale nel contratto di Montella: dovrà vivere in Turchia TUTTO mercato WEB

Turchia: cadavere nel carrello di un volo da Amsterdam La Prealpina

Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha parlato del trasferimento di Harry Kane al Bayern Monaco, rivelando un dettaglio sull'affare: "Abbiamo una clausola di recompra per Kane. Vorrei ringraziarlo ...Secondo la Bild nella giornata di martedì sarà annunciato l'accordo tra la Dfb e l'ex tecnico del Bayern, che guiderà la Mannschaft fino agli europei. Per liberarsi l'ex tecnico del Lipsia accetterà d ...