Tunnel del Monte Bianco | chiuso per 9 settimane | ecco quando riaprirà

Continua a leggere su Tg. La7.it - Auto in fila per chilo metri e chilo metri . Mezz'ora di tempo per percorrere 900 metri . Da domenica sera i social ...

I percorsi alternativi indicati rimarranno il traforoFréjus per i mezzi pesanti, per quelli leggeri ilGran San Bernardo e - fino a quando non sarà chiuso per l'arrivo della stagione ...... il cosiddetto "cubolotto", il cui bando di gara per la redazioneProgetto di fattibilità ...sanitaria e sui territori - Conclude Riva Vercellotti - Si vede insomma la luce in fondo alma, ...

Tunnel del Küchelberg a Merano: porte aperte per 1500 visitatori ... Autonome Provinz Bozen

A maggio apre il tunnel del Tenda bis. Servono nuovi soldi per rimodernare la canna storica RaiNews

Dovrebbe essere garantita la data di riapertura del 18 dicembre, così da consentire il ripristino della viabilità prima del periodo natalizio ..."Possiamo confermare che i lavori inizieranno il 16 ottobre prossimo alle ore 8 e siamo impegnati a rispettare l'obbligo di riapertura entro il 18 dicembre. (ANSA) ...