Tumori | Ai rivoluziona screening mammografico | ' può sostituirsi al medico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - L'intelligenza artificiale potrebbere il lavoro dei medici in ambito oncologico. Uno studio sulla valutazione dell'efficacia dell'Ia nellodel tumore al seno, pubblicato sulla rivista 'Lancet Digital Health', "ha dimostrato che l'utilizzo dell'Ia può sostituire uno dei due lettori umani nel sistema di doppia lettura europeo, riducendo così i costi medici e migliorando l'esperienza dei pazienti". Lo rilancia l'azienda Lunit in una nota, sottolineando come "il dato della ricerca è constatabile anche in Italia presso l'ospedale di Treviso, in cui la tecnologia Lunit Insight Mmg è stata applicata alle normali pratiche di. I benefici appaiono tanto più evidenti se si considera che imammari sono la neoplasia più frequente ...