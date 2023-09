(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Donaldvoleva acquistare una: nel corso di una tappa fuori programma del tour di campagna per le primarie Repubblicane in Carolina del sud, l'ex presidente è entrato in un'e si è infatuato dellasemiautomatica, che la legge gli vieta di acquistare perché incriminato in quattro diverse cause penali. In un– successivamente eliminato – pubblicato sui social dal portavoce di, Steven Cheung – si vedeindicare l'arma da fuoco: "Voglio comprarne una". E in un post su X si precisava che l'arma era poi stata acquistata. Successivamente però la campagna del candidato ha precisato alla Nbc News che lanon è stata acquistata. Il brevedi Cheung è ...

...voleva acquistare una pistola Glock : nel corso di una tappa fuori programma del tour di campagna per le primarie Repubblicane in Carolina del sud, l'ex presidente è entrato in un'e si ...... tra l'altro nominato in passato da Donald, come lo strumento legale per insabbiare tutto. ... Nel 2018 Hunter aveva acquistato un revolver in un'nel Delaware. Il figlio dell'allora ex ...

Trump in armeria per comprare una pistola Glock, video è virale ma scompare Notizie Nazionali

Trump Visita Armería en Carolina del Sur: “Quiero Comprar una ... N+

(Adnkronos) – Donald Trump voleva acquistare una pistola Glock: nel corso di una tappa fuori programma del tour di campagna per le primarie Repubblicane in Carolina del sud, l’ex presidente è entrato ...Il filmato è stato cancellato dai responsabili della campagna elettorale, la legge vieta acquisti armi all'ex presidente incriminato ...