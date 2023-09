Trovare lavoro nel più breve tempo possibile

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) I dati occupazionali riguardo i lavoratori italiani sembra stiano prendendo una direzione positiva negli ultimi mesi, pur in un quadro non troppo roseo. Il tasso di disoccupazione è infatti sceso intorno al 7,5%, di cui circa il 21% facente riferimento ai giovani, mentre gli occupati sono circa il 61%. Tra i disoccupati, cioè le persone disponibili a lavorare che cercano attivamente un impiego, e gli occupati, cioè le persone che hanno svolto almeno un’ora diretribuito nella settimana di riferimento, troviamo gli inattivi. Si tratta di figure che non lavorano e non cercanopoiché pensionati, invalidi ma anche inattivi per scelta, come le casalinghe e gli studenti. Il recente decretoè stato pensato proprio per combattere la povertà e l’esclusione sociale di quel 7,5% di disoccupati che cercano ...