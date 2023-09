Trova una bomba a mano mentre pulisce la sala da pranzo del papà morto

Leggi su europa.today

(Di martedì 26 settembre 2023) Dimenticata lì, come se fosse un oggetto qualsiasi, in un armadio. Lunedì mattina la polizia ha recuperato in un appartamento di via Olmetto, pieno centro di Milano, unadella seconda guerra mondiale. A dare l'allarme, verso le 9.40, è stata una donna di 61 anni che stava sistemando...