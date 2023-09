Trieste | cadavere appeso al guard rail | si vagliano immagini telecamere per il movente

AGI - Solo l'autopsia potrà stabilire con certezza come sia morto l'uomo rinvenuto ieri mattina impiccato sul guard rail della grande viabilità ...

Gli elementi raccolti finora non sono «in alcun modo» indicativi di un «decesso dovuto all’opera di terzi». A scriverlo nero su bianco è la procura ...

Dagli elementi emersi finora non sono "in alcun modo" indicativi di un "decesso dovuto all'opera di terzi". Lo scrive la Procura di Trieste in una ...