Treviso | smartwatch | abiti e arredamento acquistati con la carta dell' amico morto | indagato un 40enne

(Di martedì 26 settembre 2023) L'uomo era un conoscente del titolare, un 75enne medico in pensione . Avrebbe utilizzato ladi credito di cui non era titolare fino a quando non è stata bloccata dalla banca, dopo la ...

Acquisti online che - come riporta la Tribuna di- sarebbero stati eseguiti dopo il decesso del medico. In un primo momento avevano ipotizzato lo smarrimento e la clonazione della carta. Ma ...

Treviso, "smartwatch, abiti e arredamento acquistati con la carta dell ... TGCOM

Per il nuovo anno scolastico 2023/2024 iscrizioni aperte fino al 20 ... Utilitalia

L’Apple Watch era nato come un dispositivo di lusso, come un esempio di connubio ideale tra moda e tecnologia. La prima edizione era disponibile anche in oro, un’idea ripresa di recente da Huawei. App ...A Barcellona l'azienda di Shenzen ha presentato un nuovo smartwatch di fascia media e una versione con inserti in oro 18 carati della serie Watch Ultimate ...