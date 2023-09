Tragica caduta | Marco se n’è andato così…

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 settembre 2023) Una morte improvvisa eha colpito il cuore di Milano.Salvatori, 34enne ristoratore viterbese d’origine ma milanese d’adozione da molti anni, è morto nei giorni scorsi precipitando da una finestra del suo appartamento in zona Corvetto. Secondo le prime informazioni, un malore potrebbe aver causato la. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Salvatori era un punto di riferimento nel panorama della ristorazione milanese. Lavorava presso il ristorante Abbottega in via Muratori, fondato dallo zio David Ranucci. L’insegna storica a Milano, “Giulio pane e ojo”, era il simbolo di una famiglia dedicata alla ristorazione. David Ranucci lo aveva più volte definito – insieme ai cugini Claudia e Matteo – come “la nuova generazione Ranucci, il mio team più fedele. Tre grandi ...