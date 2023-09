Traffico Roma del 26-09-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione a causa di un incidente avvenuto sul percorso Urbano della A24 all’altezza di Viale Palmiro Togliatti direzione raccordo si sono formati incolonnamenti a partire dalla tangenziale con ripercussioni sulla testa tangenziale dove si sta in coda da viale Castrense è sempre in tangenziale Ci sono code tra Corso Francia via Salaria verso San Giovanni è da via Salaria a via dei Campi Sportivi direzione stadiointenso poi sul grande raccordo anulare concludi in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana interna tra Cassia bis essa varia da via Nomentana via Tiburtina si rallenta poi sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...