Traffico Roma del 26-09-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 26 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti sono segnalati lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra l’uscita a 12:00 Centrale del Latte via Prenestina in esterna code a tratti tra Laurentina ed Ardeatina ci rallenta in tangenziale Tra l’uscita della A24 via Tiburtina verso lo stadio Olimpico tra Corso Francia & via Salaria verso San Giovanni alla più latino trafficata via Cilicia da via Cristoforo Colombo a Piazza Galeria verso Giovanni la polizia locale segnala poi rallentamenti per incidente sulla via del mare all’altezza di via di Castel Fusano i dettagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente è tutto più tardi un servizio della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Pertanto, un 27enne acerrano è stato arrestato per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti mentre l'acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze ...Il volo è atterrato puntuale a Fiumicino, ma ildici ha messo lo zampino e alla fine Renzi è arrivato a Montecitorio quando la cerimonia funebre era ormai iniziata. I commessi l'hanno ...

Si rompe tubatura e allaga la strada. Traffico impazzito a Roma nord RomaToday

Incidente mortale oggi a Roma, chiusa la Flaminia e traffico deviato Fanpage.it

Attive dal 13 settembre sulla piattaforma Whatsapp le chat di comunicazioni unidirezionali di Roma Capitale, con un ottimo riscontro tra il pubblico.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...