Traffico Roma del 26-09-2023 ore 13 | 30

(Di martedì 26 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione si rallenta sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale verso il centro è in tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi nelle due carreggiate trafficato anche lungo Tevere da Ponte Mazzini a ponte Umberto Primo verso Piazza del Popolo si rallenta a causa di lavori in corso in via della Pineta Sacchetti 3 a via Domenico Tardini e via Clemente III verso la circonvallazione Cornelia i dettagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità