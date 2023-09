Traffico Roma del 26-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sul grande raccordo anularein coda in carreggiata esterna tra le uscite Casal del Marmo e Boccea a causa di un veicolo in fiamme sempre in esternatra l’uscita Ardeatina e Appia su via Delle foritalico rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII in uscita Salaria Dopo la rimozione di un incidente avvenuto in direzione San Giovanni sulla Pontina si fila tra Spinaceto e via Cristoforo Colombo per un incidente in direzione dell’EUR sulla Salaria coda pertra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale fissate per le ore 11:30 le segui di stato delle Presidente Giorgio Napolitano nell’aula della Camera dei Deputati a Montecitorio zona blindata intorno alla camera con numerosi agenti a presidiare le strade dell’aria che poco prima della ci verranno chiuse al ...