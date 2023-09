Tottenham | ecco il 16enne Vuskovic Ma giocherà in Premier nel 2025 | ecco perché

Il Tottenham è forte su Taremi. Gli inglesi scommettono sull'attaccante iraniano del Porto per il post Kane : contatti in corso tramite...

Sarà il perno del futuro del. Ma non potrà esordire in Premier fino al 2025, e questo è il motivo per cui la società londinese lo ha tesserato ora ma attenderà due anni per ingaggiarlo ......nel mirino dei bianconeri Pierre - Emile Hojbjerg sta giocando poco con la maglia dele ... Il centrocampista vorrebbe giocare di più ed essere al centro di un progetto,perchè i suoi ...

Tottenham, ecco il 16enne Vuskovic. Ma giocherà in Premier nel ... ItaSportPress

Disastro Romero, doppietta Son: pari Arsenal-Tottenham. Chelsea, che tonfo Tuttosport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...Questione di equilibrio e di certezze. L'infortunio di Dodo non deve togliere altre sicurezze, oltre alle assenze già pesanti anche numericamente, ad un reparto che fatica a ...