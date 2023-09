Torna #IoLaButtoLì | campagna contro l' abbandono dei piccoli rifiuti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –più in grande l'appuntamento di Save the Planet e JTI Italia con la sostenibilità: è partita proprio in questi giorni la quarta edizione di, laantilittering pensata per sensibilizzare le persone al corretto smaltimento deiin modo divertente e scanzonato, attraverso video e contenuti social. Unache ha saputo rinnovarsi nel corso del tempo, partendo dalla lotta al littering per poi adottare un approccio totale al tema della sostenibilità ambientale, e che quest'anno avrà per protagonisti, accanto ai volti storici del collettivo Casa Surace, le star del web Frank Gramuglia, Mandrake, Gabriele Vagnato e Casa Abis. Scopo dell'iniziativa, che ha ottenuto anche per il 2023 il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e ...