Torna a Roma “Italian Conservatism” | politica e cultura a confronto sull’Europa al voto Il programma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Il 29-30 settembrela due giorni dell‘. The future of Europe: un evento in cui ministri, europarlamentari, membri di governi e giornalisti discuteranno in vista delle elezioni europee. Dopo il successo dello scorso anno, dunque, venerdì 29 e sabato 30 settembre l’incontro ospitato all’Hotel Quirinale, organizzato da Fondazione Tatarella, Nazione Futura aprirà i lavori degli organizzatori Mario Alvino Fantini (direttore “The European Conservative”), Francesco Giubilei (presidente Fondazione Tatarella e Nazione Futura), Fabrizio Tatarella (vicepresidente Fondazione Tatarella), alle ore 14. Poi, alle 14.30 interverrà Balázs Orbán, direttore politico del Primo Ministro Ungherese Viktor Orbán, presentando l’edizionea del suo libro La sfida ungherese. Una strategia ...