“Together” | le parrocchie di Roma aprono le porte ai giovani di tutto il mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 settembre 2023)– Sono più di 80 lee comunità religiose del territorio della Diocesi diche hanno aperto le loroalle circa 3.000 persone attese nella Città Eterna, dall’Italia e dall’estero, per partecipare a “– Raduno del popolo di Dio”. L’evento è promosso alla vigilia della XVI Assemblea generale del Sinodo dei vescovi (in programma dal 4 al 29 ottobre), dalla Comunità di Taizé in collaborazione con la segreteria del Sinodo dei vescovi, il Vicariato di, il Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani e il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. I partecipanti arriveranno in particolare da Polonia (470) Francia (400), Spagna (280), Ungheria (220), ma anche da Egitto, Vietnam, Corea, Stati Uniti. Tutti si ritroveranno nei diversi luoghi ...