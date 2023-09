Tiro a volo | i pass olimpici conquistati dall’Italia per Parigi 2024 Buone chance anche per la carta mancante

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) Al termine degli Europei senior 2023, gli eventi di qualificazione diretta ai Giochi diper ilhanno assegnato finora 52 carte olimpiche non nominali, ovvero 13 per ogni gara individuale. L’Italia ha centrato nel complesso 7su 8, ovvero 2 nello skeet femminile con Diana Bacosi e Martina Bartolomei, 2 nel trap femminile con Silvana Stanco e Jessica Rossi, 1 nello skeet maschile con Luigi Lodde e 2 nel trap maschile con Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo. Per completare il contingente massimo, dunque, all’Italia manca solo 1nello skeet maschile: la ricerca proseguirà nel. Le restanti quote (per ciascuna gara individuale), infatti, saranno distribuite il prossimo anno: 2 al Torneo di qualificazione olimpica, in programma a Doha ...