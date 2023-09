Tiro a volo | Europei Osijek 2023 | Italia di bronzo nel trap femminile a squadre!

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) L’centra la medaglia dinella specialità non olimpica dela squadre agliseniordi: Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Silvana Stanco piegano la Turchia e salgono sul gradino più basso del podio. Oro alla Finlandia, argento alla Slovacchia. La medaglia diva all’di Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Silvana Stanco, con le azzurre che superano la Turchia di Safiye Temizdemir, Rumeysa Pelin Kaya e Dilara Kizilsu per 7-3 (11-12, 14-10, 12-12, 11-10, 12-11). Le anatoliche partono meglio e vincono la prima serie di misura per 12-11, ma le azzurra pareggiano subito dominando la seconda batteria per 14-10. Nella terza serie la Turchia manca l’ultimo ...