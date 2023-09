(Di martedì 26 settembre 2023) Questa sera, martedì 26 settembre 2023, alle ore 21.15 su SkyUno va in onda ilThe. Pellicola del 2018 diretta da Kristoffer Nyholm, qui al suo debutto alla regiatografica. La pellicola è ambientata sulle Isole Flannan, note per la misteriosa scomparsa di tre guardiani delnel 1900. Tra i protagonisti Gerard Butler, Peter Mullan e Connor Swindells. Di seguito lae il, storia vera Ilracconta le vicende di tre uomini che accettano il lavoro di guardiani deldi una piccola e sperduta isola della Scozia: James Ducat (Gerard Butler), Thomas Marshall (Peter Mullan) e Donald McArthur (Connor Swindells). Sei settimane di servizio che inizialmente sembrano ...

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming! Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA- Il mistero del faro Gerard ...Su Sky Cinema dalle 21.15- Il mistero del mare. Tre guardiani di un faro, mandati su un'isola al largo della costa scozzese, trovano un oggetto misterioso che presto provoca in loro ...

The Vanishing – Il mistero del faro: trama e cast del film su Sky Cinema TPI

Martedi 26 Settembre 2023 Sky Cinema e NOW, The Vanishing - Il ... Digital-Sat News

The coaching staff is handling Mason Cobb properly, but Raesjon Davis needs to get more snaps. Let's explain this complicated tension point.Regia di Jerry Rothwell . Una serie Titolo originale: The Enfield Poltergeist . Genere Documentario - Gran Bretagna , 2023 , STAGIONI: 1 - EPISODI: 4 ...