The Creator | la recensione | Gareth Edwards | l' Intelligenza Artificiale e i conflitti futuri

(Di martedì 26 settembre 2023) Ladi The, il film dicon John David Washington che guarda al futuro e racconta di un'umanità in conflitto con le intelligenze artificiali. È sempre stato difficile scrivere di fantascienza. Lo è ancora di più oggi, e se si sceglie di immergersi negli sviluppi dell', per la rapida evoluzione del contesto tecnologico in cui ci si muove: è necessario guardare molto più avanti per poter raccontare qualcosa che mantenga quel gusto da science fiction, quella sensazione di parlare di un possibile futuro. Oppure limitarsi a usare lo spunto per parlare (anche) di altro. Come ha fatto. Come vedremo in questadi The, il nuovo film del ...

Il regista Gareth Edwards è l'autore di The Creator , film di cui è stato condiviso il final trailer in attesa del debutto previsto per il 28 ...

About Constant and Vultr Constant,and parent company of Vultr, is on a mission to make high - performance cloud computing easy to use, affordable, and locally accessible for businesses ...Arriverà a breve nelle sale italiane, nuovo film sci - fi diretto da Gareth Edwards che già aveva appassionato i fan di Star Wars con lo spinoff Rogue One , uscito nel 2016. In una recente intervista ai microfoni diWrap ...

The Creator, Gareth Edwards e un film da vedere | HotCorn.com The Hot Corn Italy

The Creator, per Gareth Edwards è come un figlio fra il Terminator di James Cameron e un film di Terrence Malick BadTaste.it Cinema

La recensione di The Creator, il film di Gareth Edwards con John David Washington che guarda al futuro e racconta di un'umanità in conflitto con le intelligenze artificiali.Gareth Edwards, regista di Rogue One: A Star Wars Story, ha raccontato la genesi e la realizzazione del suo nuovo film, The Creator.