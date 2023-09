The Athletic celebra Corvino | «L’ultima perla è Krstovic più fresco di Vlahovic | sarà il tesoro del Lecce»

L’Arabia Saudita vuole Salah e molto probabilmente non si fermerà fino a quando l’egiziano non si trasferirà nella Saudi Pro League. Il Liverpool è ...

Ancelotti ha ammesso le sue colpe per la sconfitta nel derby di Madrid. «Quando la squadra fa quello che non dovrebbe fare, la colpa è ovviamente ...

Come anticipato a luglio , il New York Times ha chiuso la sua sezione sportiva, affidando il racconto di notizie ed eventi quotidiani a, portale sportivo acquisito nel 2022, per 550 milioni di dollari. Nato più di un secolo fa, con la copertura delle prime Olimpiadi dell'era moderna nel 1896, lo spazio per molti era un ...Ancheaveva sottolineato questa difficoltà del Chelsea: 'La scorsa stagione, hanno stabilito un nuovo record per il club nell'era della Premier League con 38 gol in altrettante partite. ...

L'ultima pagina di sport del New York Times. Così The Athletic si ... Domani