Molto pesante il bilancio dell'incidente sulla statale 379 che collega Brindisi a Bari nei pressi di Fasano. La dinamica non è ancora chiara, non erano previsti lavori o sopralluoghi in quel ...Gli incendi boschivi da settimane imperversano in molte regioni del Canada. Lofatale per i quattro pompieri è avvenuto tra Cache Creek e Walhachin, dove sono ancora attivi più di 380 ...

Terrificante schianto contro un tir: muore ragazzo di 24 anni Today.it

Tir centra in pieno auto di operai, lo schianto è terrificante: due morti e un ferito gravissimo Today.it

Incidente per cause da dettagliare sulla strada statale 379 Bari-Brindisi in territorio di Fasano. Lo scontro auto-tir, nel primo pomeriggio, ha provocato la morte di due uomini del barese: un 55enne ...Non accettando la fine della relazione, l'uomo ha iniziato a minacciare la donna con centinaia di messaggi e chiamate, dal tono terrificante, arrivando anche a presentarsi, domenica mattina, sotto ...