Terremoto sveglia gli italiani | poi decine di micro scosse | dov’è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 26 settembre 2023) Social. . In geofisica, il, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione o assestamento della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. In quest’ultimo periodo in Italia la terra è tornata a tremare da Nord a Sud molto spesso. La paura di una catastrofe è a dir poco costante. In queste ultime ore una nuova scossa, seguita da altre di assestamente, è stata avvertina nella zona dei Campi Flegrei. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) Leggi anche:in Italia, sciame sismico nella notte terrorizza la popolazione Leggi anche: Nuova scossa diin Italia poco fa: la zona colpita Leggi anche: Terrore nella notte,e nubifragio nella città italiana Leggi anche: Allarmedi magnitudo 7: a rischio anche ...